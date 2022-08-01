На Молодогвардейской в Самаре меняют часть водовода

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На ул. Молодогвардейской между Ульяновской и Студенческим переулком продолжаются аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм. 30 июля там произошёл технологический отказ, который зафиксировали датчики давления в центральной диспетчерской службе «РКС-Самара».

В части Ленинского и Самарского районов наблюдалось кратковременное понижение напора холодной воды в сети, специалисты ресурсоснабжающего предприятия сделали необходимые переключения и запитали дома по другой схеме. Водоснабжение сейчас осуществляется в штатном режиме, все абоненты с водой.

По состоянию на 1 августа бригады цеха аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» демонтировали повреждённый участок чугунной трубы длиной 6 метров и поставили вместо него новый стальной. Сейчас продолжаются земляные работы, так как неподалёку обнаружено ещё одно повреждение на водоводе. После окончания ремонта благоустройство будет восстановлено в полном объёме.

Автомобильная часть улицы Молодогвардейской от Студенческого переулка до Ульяновской на время работ перекрыта. Компания «РКС-Самара» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей выбирать другие маршруты для своих поездок.