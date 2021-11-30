Музей истории самарского водопровода представляет коллекцию колодезных крышек

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Менажница, бригадирская, бочкообразная – крышки на инженерных колодцах заслуживают внимания, как настоящие произведения искусства. Сам музей истории самарского водопровода* начался с орфографической ошибки, которую случайно обнаружили специалисты «РКС-Самара» на одной из крышек на улице: «Инжинеръ В.Л. Либерт, Москва». Вот этот самый «ИнжИнеръ» через «И» чрезвычайно всех заинтересовал: крышка явно была дореволюционная и редкая. Что и подтвердили московские специалисты: в начале ХХ века в инженерно-механической мастерской Вацлава Либерта при очередном наборе надписей допустили ошибку, и вышла партия «неграмотных» крышек. Одна из них по неизвестным причинам оказалась в Самаре и стала началом уличной экспозиции музея воды.

Сейчас в коллекции больше двух десятков различных крышек с колодцев: историческая бочкообразная, которая была изображена на проекте самарской канализации, несколько менажниц, которые получили своё название из-за выемок: их наполняли асфальтом или деревом, чтобы лошади и пешеходы не скользили по металлу. Есть «бригадирская» крышка весом 75 кг – это усиленная, так называемая «сталинская» конструкция, которую разработали как раз перед Великой Отечественной войной.

Кураторы музея отмечают, что, несмотря на многообразие форм инженерных конструкций, круг идеален со всех сторон: по законам геометрии такая крышка не провалится в колодец, по ней равномерно распределяется нагрузка, она дешевле в производстве и её легче транспортировать (можно просто катить).

Коллекция крышек постоянно пополняется, причём, теперь интересные конструкции можно увидеть не только на территории Городской водопроводной станции, но и на улицах города: к 135-летию самарского водопровода сотрудники «РКС-Самара» украсили 135 колодцев уникальными рисунками и мозаикой.

*В условиях пандемии групповые экскурсии временно не проводятся.