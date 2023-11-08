Я нашел ошибку
Главные новости:
По мотивам философской фантастической повести братьев Стругацких.
Сотая премьера тольяттинского театра «Дилижанса»: спектакль «Пикник на обочине»
Каждый день выполняется в среднем 700 анализов, вода исследуется по физико-химическим, микробиологическим, бактериологическим и другим показателям.
Лаборатории «РКС-Самара» обновляют оборудование для более точных исследований воды
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
10 ноября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Активные граждане, видя малейшие недочеты, спешат сообщить о проблеме, и сотрудники ЦУР направляют обращения в работу ответственным службам.
В Самаре на территории школ закрыли люк и отремонтировали светофор после сигналов из ЦУР
Регулярные профилактические осмотры на туберкулез при помощи флюорографии всего взрослого окружения ребенка – самая надежная мера профилактики туберкулеза у детей и подростков.
Главный детский фтизиатр региона: "Забота о здоровье детей начинается с заботы о здоровье их взрослого окружения"
Операция помогает предоставить постоянный сосудистый доступ для проведения гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.
Кардиохирурги из Сызрани начали выполнять новую операцию
Продукты на основе нагревания табака и электронные сигареты также негативно влияют на здоровье.
Эксперт: Не существует безопасных доз и безвредных форм потребления табака
С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек.
Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Лаборатории «РКС-Самара» обновляют оборудование для более точных исследований воды

8 ноября 2023 16:12
81
Каждый день выполняется в среднем 700 анализов, вода исследуется по физико-химическим, микробиологическим, бактериологическим и другим показателям.

Качество воды, которая поставляется жителям Самары, контролируется на всех этапах подготовки. В «РКС-Самара» этим занимается Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды - это четыре лаборатории на всех водозаборах: НФС-1, НФС-2, НФС-3 и ГВС.

Каждый день в ИЦКВ выполняется в среднем 700 анализов, вода исследуется по физико-химическим, микробиологическим, бактериологическим и другим показателям. Требования к качеству питьевой воды на государственном уровне постоянно  повышаются и для того, чтобы вода, которая подается самарцам, им соответствовала, требуется проводить новые исследования, приобретать дополнительное оборудование. Так, по требованию новых СанПиН, в лабораториях теперь ведут контроль органического углерода на новеньком анализаторе.

Также в испытательном центре предприятия появились ротационный испаритель для анализа дистиллированной воды, воздушный стерилизатор посуды после бактериологических исследований и песчаная баня - на ней проводят пробоподготовку для определения химического потребления кислорода. Для этого прогревают, как в бане, лабораторную посуду на песке. Не кофе в пустыне, но тоже интересно. А главное, полезно, ведь постоянный контроль, соответствие современными требованиями обеспечивают высокое качество питьевой воды, которая подается в городскую сеть. Только за 9 месяцев этого года специалисты лаборатории сделали 192 963 анализа, этот процесс идёт непрерывно.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Где разберутся в ситуации, подскажут пути выхода, по возможности предоставят рассрочку.
07 ноября 2023, 14:57
Если должник оказался в сложной жизненной ситуации, ему надо обратиться в «РКС-Самара»
Где разберутся в ситуации, подскажут пути выхода, по возможности предоставят рассрочку. ЖКХ
416
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
03 ноября 2023, 14:48
«РКС-Самара» о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
712
"РКС-Самара" обновили часть Главного Безымянского коллектора
02 ноября 2023, 12:26
"РКС-Самара" обновили часть Главного Безымянского коллектора
В конце лета там произошло обрушение верхнего свода трубы диаметром 2000 мм. ЖКХ
558

В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
446
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
543
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1081
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
872
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
840
Весь список