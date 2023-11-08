Лаборатории «РКС-Самара» обновляют оборудование для более точных исследований воды

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Качество воды, которая поставляется жителям Самары, контролируется на всех этапах подготовки. В «РКС-Самара» этим занимается Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды - это четыре лаборатории на всех водозаборах: НФС-1, НФС-2, НФС-3 и ГВС.

Каждый день в ИЦКВ выполняется в среднем 700 анализов, вода исследуется по физико-химическим, микробиологическим, бактериологическим и другим показателям. Требования к качеству питьевой воды на государственном уровне постоянно повышаются и для того, чтобы вода, которая подается самарцам, им соответствовала, требуется проводить новые исследования, приобретать дополнительное оборудование. Так, по требованию новых СанПиН, в лабораториях теперь ведут контроль органического углерода на новеньком анализаторе.

Также в испытательном центре предприятия появились ротационный испаритель для анализа дистиллированной воды, воздушный стерилизатор посуды после бактериологических исследований и песчаная баня - на ней проводят пробоподготовку для определения химического потребления кислорода. Для этого прогревают, как в бане, лабораторную посуду на песке. Не кофе в пустыне, но тоже интересно. А главное, полезно, ведь постоянный контроль, соответствие современными требованиями обеспечивают высокое качество питьевой воды, которая подается в городскую сеть. Только за 9 месяцев этого года специалисты лаборатории сделали 192 963 анализа, этот процесс идёт непрерывно.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»