Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?

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Несмотря на то, что в Самаре официально отопительный сезон уже стартовал, некоторые дома все еще остаются холодными. Жалобы не раз поступали в соцсетях. Власти объяснили, почему в городе сложилась такая ситуация.

Из 10195 домов в Самаре к отоплению подключено 10155. В оставшихся нет тепла из-за возникших порывов на сетях, которые уже в работе у ресурсников. Тема включения отопления обсуждалась сегодня на общегородском совещании при главе Самары Елене Лапушкиной. По её словам, ситуация находится на постоянном контроле администрации. Тема актуальная, учитывая прогнозы на ближайшую неделю.

В рамках работы Муниципального центра управления ведётся отработка обращений жителей в соцсетях, работают телефоны горячих линий ЕДДС по вопросам, связанным с подачей тепла в дома, пишет ГТРК Самара.

Телефонные номера круглосуточной "горячей линии" для соответствующих обращений.

Железнодорожный район: 339-01-50

Кировский район: 995-05-26

Красноглинский район: 950-03-13

Куйбышевский район: 330-05-54

Советский район: 262-46-21

Ленинский район: 339-27-74(75)

Октябрьский район: 334-57-39

Самарский район: 333-30-93 (в рабочее время), 333-39-53 (в нерабочее время - с 17:30 до 8:00, в выходные круглосуточно)

Промышленный район: 995-00-59

Департамент городского хозяйства и экологии: 266-54-54