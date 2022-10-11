Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?

Несмотря на то, что в Самаре официально отопительный сезон уже стартовал, некоторые дома все еще остаются холодными. Жалобы не раз поступали в соцсетях. Власти объяснили, почему в городе сложилась такая ситуация.
Из 10195 домов в Самаре к отоплению подключено 10155. В оставшихся нет тепла из-за возникших порывов на сетях, которые уже в работе у ресурсников. Тема включения отопления обсуждалась сегодня на общегородском совещании при главе Самары Елене Лапушкиной. По её словам, ситуация находится на постоянном контроле администрации. Тема актуальная, учитывая прогнозы на ближайшую неделю.
В рамках работы Муниципального центра управления ведётся отработка обращений жителей в соцсетях, работают телефоны горячих линий ЕДДС по вопросам, связанным с подачей тепла в дома, пишет ГТРК Самара.
Телефонные номера круглосуточной "горячей линии" для соответствующих обращений.
Департамент городского хозяйства и экологии: 266-54-54