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Красноглинский район шагнул в новую эпоху: с улиц убрали водоразборные колонки

19 января 2023 12:32
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Красноглинский район шагнул в новую эпоху: с улиц убрали водоразборные колонки

В Самаре уже несколько лет успешно реализуются программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». Их главная цель – избавить город-миллионник от колонок и выгребных ям, которые являются архаизмами и зачастую представляют прямую опасность для горожан. Первым от всех водоразборных колонок избавился Красноглинский район. Здесь они больше не нужны, все желающие подключены к системе централизованного водоснабжения.

Работы велись в рамках программы «РКС-Самара»: «Вода с улицы – в дом». Большую помощь в подключении домов и ликвидации колонок оказывают администрации внутригородских районов. Их сотрудники ведут разъяснительную работу с жителями, организуют коллективные подключения. Наиболее активно содействуют ресурсоснабжающей компании администрации Красноглинского, Самарского, Железнодорожного районов. А руководство Кировского района, где проживает больше всего людей, не подключенных к водопроводу, практически игнорирует эту работу.

Всего за время действия программы в Красноглинском районе воду завели в 24 дома, демонтировали 78 колонок. Последнюю ВРК торжественно проводили на заслуженный отдых сотрудники «РКС-Самара», администрации района, подрядной организации, жители. Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул важность совместной работы с руководством города и области: «Хотелось бы отметить руководство Красноглинского района. Благодаря совместной работе мы получили конкретный результат. И сделаем всё, чтобы в ближайшее время Самара стала городом, в котором вода есть в каждом доме. Наши жители этого достойны». Глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов назвал демонтаж последней колонки знаковым событием: «Мы можем сказать, что у всех жителей района есть вода в доме. Для людей это очень важно, это одно из главных условий комфорта».

Впечатлениями поделились и жители улицы Сосновой, где стояла последняя колонка. Марина Петряхина отметила важность программы «Вода с улицы – в дом»,  по которой люди смогли подключить водоснабжение на льготных условиях: «У меня большая семья, вода в доме нужна. Сначала мы думали, что это будет очень дорого. Но нам подобрали хорошие условия. И теперь у нас в доме есть водопровод. Без этого невозможно хорошо жить в 21 веке».

Главе района от ресурсоснабжающей организации  за большую проведённую работу вручили ценный подарок – ведро, с которым ранее нужно было ходить к колонке за водой. Теперь такое ведро стало артефактом и будет храниться в районной администрации как ценный кубок.

 

Теги: РКС-Самара

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