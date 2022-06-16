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Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» лишился автомобиля за долги

16 июня 2022 11:22
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Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» лишился автомобиля за долги

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провели рейд по должникам за тепловую энергию в Промышленном районе Самары. В результате у клиента энергокомпании конфисковали автомобиль Toyota Avensis.

Житель областного центра более года не платил за отопление и горячую воду. Общая задолженность клиента Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 480 тысяч рублей. Неплательщик игнорировал многочисленные напоминания и предупреждения от энергетиков и судебных приставов, что привело к применению крайних мер.

«Совместные рейды с судебными приставами проходят регулярно. Ежемесячно своих автотранспортных средств лишаются жители Самары и Тольятти, имеющие просроченную задолженность за тепло. Как правило, после ареста автовладельцы в течение предусмотренных законодательством 5 дней полностью погашают свои долги», - рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Мы призываем своих клиентов, имеющих задолженность за отопление и горячую воду, как можно скорее рассчитаться и не доводить до принудительных мероприятий: взыскания долга с банковской карты, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом или арест автомобиля. Рейды с судебными приставами запланированы в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Самаре. 

Теги: Т ПЛЮС

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