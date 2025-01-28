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Каждую неделю специалисты «РКС-Самара» вручную чистят насосное оборудование на канализационных станциях

28 января 2025 16:41
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Они делают это по ночам.

Цех канализационных насосных станций «РКС-Самара» отвечает за водоотведение от жилых домов до очистных сооружений. Около 30 станций с насосным оборудованием перекачивают стоки, которые приходят со всей Самары, и направляют их на Городские очистные канализационные сооружения. И все эти станции сталкиваются с одной и той же проблемой - мусор в стоках. Он приплывает на станцию, задерживается на оборудовании и выводит его из строя.

Так, сегодня специалисты ЦКНС работали на станции на ул. Клары Цеткин. Сама станция небольшая, но обслуживает оживлённый микрорайон в Октябрьском районе. В какой-то момент отказал один из насосов. Специалисты на время остановили агрегат, демонтировали его, разобрали: оказалось, он был под завязку забит мусором. На движущиеся детали намотались салфетки, тряпки, средства гигиены, которые явно приплыли со стоками из жилых домов.

Сотрудники ЦКНС агрегат почистили (причём, вручную), собрали, установили на место и снова запустили в работу. Такую работу они вынуждены делать довольно часто, каждую неделю приходится останавливать насосы на станциях, обследовать и вычищать. И преимущественно по ночам, пока поток стоков не очень сильный.

Специалисты напоминают: сеть водоотведения и канализационное насосное оборудование не предназначены для транспортировки бытовых отходов. Весь мусор (кроме естественных отходов жизнедеятельности человека) необходимо утилизировать в контейнеры.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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