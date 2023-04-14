К весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» присоединилось более 25 тысяч клиентов

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В марте 2023 года к акции «Весеннее обновление» от «ЭнергосбыТ Плюс» присоединились свыше 25 тысяч жителей Самарской области – клиентов компании. Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени за просрочку платежа.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Ее участниками могут стать жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, получающие квитанции на оплату тепла от энергокомпании. Для списания пени (кроме тех, по которым есть вынесенные судебные решения) достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.

«Благодаря весенней акции наши клиенты уже смогли сэкономить свыше 5 млн рублей, которые прежде были начислены им в виде пени. У тех, кто имеет задолженность перед энергокомпанией, но еще не принял решение об участии, осталось всего две недели – «Весеннее обновление» продлится до конца апреля», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию можно получить:

∙ на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1 ;

∙ по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

∙ у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Произвести оплату можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.