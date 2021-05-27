К отопсезону в Самаре перекладывают трубы

87

В Самаре ресурсоснабжающие организации продолжают работы на теплосетевых участках в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг. В настоящий момент объекты теплоэнергетики готовят к зиме уже на десяти участках. На этой неделе в работу были взяты три новых объекта – два по ул. Советской Армии, а также территория в районе пересечения улиц Печерской и Артемовской.

Напомним, в этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 52 участках. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в прошлом году в единую ценовую зону теплоснабжения, эта модель получила название «альткотельная».

На заседании штаба с представителями ресурсоснабжающих организаций, прошедшем сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии, Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко уделил особое внимание ликвидации неудобств, которые могут возникнуть у горожан при перекладке.

«В период проведения работ на ряде объектов будут введены временные ограничения движения. Это связано с переходами теплотрасс через проезжую часть. Такими объектами на данный момент станут участки на пересечении улиц Мяги и Мориса Тереза, Авроры на пересечении с Печерской, и Кирова в районе Безымянской ТЭЦ. На последнем объекте мы ожидаем закрытие по «половинкам». Что это значит? Одна «половинка» – это полоса по направлению с Кировского моста в город, она будет закрыта первоочередно вместе с трамвайными путями. Вторая же «половинка» будет закрыта на следующие выходные, но это будет уже направление из города. То есть, основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни. Алгоритм этой непростой работы сейчас находится в разработке, все схемы движения с подробным разъяснением маршрутов объезда горожанам будут предоставлены чуть позже», - пояснил Первый вице-мэр.

Владимир Василенко также напомнил ресурсоснабжающим организациям о том, как важно не забывать и о местах производства работ. Территории обязаны максимально обезопасить, а также оснастить аншлагами, которые будут информировать жителей – содержать данные о сроках выполнения ремонта, границах участка и др., сообщает горадминистрация