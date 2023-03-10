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Из коллектора в Октябрьском районе специалисты «РКС-Самара» вытащили больше 100 кг тряпок

10 марта 2023 12:25
137
Из коллектора в Октябрьском районе специалисты «РКС-Самара» вытащили больше 100 кг тряпок

В большой трубе - большая пробка. На ул. Лейтенанта Шмидта около здания №15а на поверхности появились сточные воды. На место прибыла дежурная бригада цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара». Оказалось, что забилась труба водоотведения диаметром 800 мм. А трубу такого диаметра сложно забить! И прочистить такой  засор  сложно, но специалисты справились: руками достали из коллектора стандартный набор: тряпки и салфетки из нетканого материала. Общий вес пробки, которую частями извлекли на поверхность, превысил 100 килограммов.

Система канализации, созданная для удобства и цивилизованной жизни в большом городе, не прощает нарушений. Весь нерастворимый мусор, смываемый в унитаз и раковину, где-нибудь застрянет и остановит стоки, которые тут же пойдут на поверхность и доставят массу неудобств всем окружающим. 

«РКС-Самара» напоминают: нельзя смывать в канализацию тряпки, бумагу, продукты, средства личной гигиены, салфетки - даже если на упаковках написано «растворимые». Для мусора есть контейнеры и корзины, канализация - только для естественных отходов жизнедеятельности.

Теги: РКС-Самара

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