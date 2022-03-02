Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

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Из прошлых выпусков вы узнали, как добывается, очищается, попадает в дома жителей Самары вода из Волги и куда она уходит после того, как её использовали. Каждый день самарцы смывают в канализацию 500 тысяч кубометров воды. Это примерно 200 больших плавательных бассейнов! И вся вода должна вернуться в реку очищенной. Это одна из главных задач предприятия, которое занимается водоотведением в городе.

После использования вода из жилых домов, промышленных предприятий, с улиц города попадает в канализационные трубы и, подгоняемая насосами специальных станций, устремляется на городские очистные канализационные сооружения (ГОКС). Этот очень крупный объект в Куйбышевском районе Самары был построен в 1974 году. Здесь сточную грязную воду полностью очищают от биологических загрязнений, химических веществ, нерастворенных примесей и предметов.

Средств гигиены, пластиковых бутылок, салфеток, подгузников, масок так много, что они, смешиваясь с жирами, забивают и останавливают насосы. Их приходится очищать руками. После очистки мусор вывозят грузовиками. Однажды из одного аэротенка вытащили салфеток из нетканого материала на шесть(!) КАМАЗов. Поэтому помните главное правило: в раковины и унитаз нельзя сбрасывать нерастворяющиеся предметы и жиры!

Кто-то может подумать: «ужасная работа здесь, день и ночь приходится нюхать стоки». На самом деле, неприятный запах и раньше был только в одном месте – рядом с приёмной камерой. Но уже сейчас в процессе реконструкции приёмную камеру накрыли и установили специальные кондиционеры для очистки воздуха.

Из приёмной камеры сточные воды отправляются в первичные отстойники, на дно и стенки которых оседают загрязняющие вещества, а затем – в аэротенки. Они отдаленно напоминают бассейны под открытым небом. Но плавают, вернее, живут в них только особые «сотрудники» ГОКС. Это микроорганизмы, активный ил, состоящий из гидробионтов, которые в процессе своей жизнедеятельности производят биологическую очистку стоков.

На фотографии вы видите одного из таких «работников», любимицу всех сотрудников ГОКС – тихоходку, которая готовится стать мамой. Работники лаборатории несколько раз в день берут анализы воды, следят за тем, чтобы в аэротенки постоянно поступал кислород, необходимый для жизни микроорганизмов.

Если в канализацию сбрасывается много неучтённой химии, нефтепродуктов, чего быть не должно, то всё это попадает в аэротенки, и микробионты умирают. На восстановление колонии микроорганизмов уходит очень много времени, средств, а иногда некоторые виды восстановить вообще невозможно! Поэтому необходимо восстановить работу локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях, внимательно следить за тем, чтобы не было несанкционированных, преступных сбросов непонятных стоков из ассенизаторских машин в городскую канализацию!

Из аэротенков стоки поступают во вторичные отстойники: здесь активный ил оседает и его отправляют обратно в аэротенки. Очищенная, отстоянная вода сбрасывается в коллектор. Там её обеззараживают хлором и именно такую – чистую, безопасную – возвращают в Волгу. По многим показателям вода с очистных сооружений поступает в реку в несколько раз чище той, которую забирают. Сейчас в процессе реконструкции на ГОКС построили станцию ультрафиолетового обеззараживания, где будет обрабатываться сточная вода вместо хлорирования.

Чтобы весь процесс очистки шёл без сбоя, качество контролирует Испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод (ИХБЛСВ). Лаборанты отбирают пробы на всех этапах: от приёмной камеры до выпуска в реку. Пробы берут даже в Волге в нескольких местах: выше и ниже по течению и в самой точке выпуска воды.

Городские очистные канализационные сооружения работают уже 48 лет в круглосуточном режиме, без остановки, так как сброс использованной воды в городе идёт так же безостановочно. Многое на ГОКСе нуждалось в обновлении: аэротенки разрушались, в воздуходувках, которые подают воздух в активный ил, появилось множество дырок, технологии устарели.

В 2013 году «РКС-Самара» начали проводить грандиозную реконструкцию. С точки зрения сохранения и улучшения экологического состояния региона, эта работа сегодня очень важна. ГОКС – это самый большой и важный экологический барьер между миллионным городом и рекой. Сотни сотрудников предприятия круглосуточно работают для того, чтобы в Волгу попадала чистая вода, сохраняя возможность пользоваться этим ценным ресурсом без ущерба для самой реки. Это зависит от ГОКС и от каждого жителя города.

Фото: «РКС-Самара»