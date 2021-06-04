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ГЖИ совместно с управляющими организациями проводят рейды по проверке газового оборудования, вентиляционных каналов, собственникам помещений даются рекомендации по мерам предосторожности при пользовании газовыми приборами.

В ходе рейда, который прошел в Тольятти, специалисты проверили тягу в вентиляционном канале дома № 5 по ул. Железнодорожной. По словам жильцов, их управляющая компания регулярно проверяет вентканалы: до начала отопительного сезона, во время отопительного сезона и после него. Также специалистами было проверено внутреннее состояние вентиляционных шахт.

«Для обследования вентканалов мы используем систему КИТ, которая изначально предназначалась только для установки заглушек в канализацию должников, неплательщиков за ЖКХ. Но наши специалисты переделали этот прибор, и теперь есть возможность не только ставить заглушки, но и, наподобие эндоскопа, проверять состояние труб, канализации, вентиляционных шахт», – рассказал директор УК Сергей Павлов.

Наталья Моисеева, главный специалист северо-западного управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области пояснила: «За май месяц 2021 года по городскому округу Тольятти совместно с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций было проверено 11 многоквартирных домов. В ходе рейдов нарушений не выявлено. В целом управляющие организации и газовые службы со своими обязанностями справляются хорошо».

Тягу в вентиляционном канале можно проверить самостоятельно. Для этого надо приложить к решётке лист лёгкой бумаги, предварительно открыв окно на проветривание: если тяга хорошая, лист бумаги пристанет к решётке вентиляционного канала. Если есть подозрения в отсутствии тяги, собственник помещения может обратиться в управляющую организацию по телефону в платёжной квитанции. По заявке жильца сотрудники УК или подрядной организации организуют проверку с помощью специальных приборов и, при необходимости, прочистят вентиляционный канал.

Стоит отметить, что проверка газового оборудования и вентиляционных каналов обязательны. Собственник помещения в МКД обязан по закону обеспечить доступ представителей специализированных организаций к газовому оборудованию. О предстоящих проверках жильцов уведомляют заранее. Для этого на информационных досках, у входных дверей дома размещают объявления. Если у жильца нет возможности в указанное время быть дома, то о визите специалистов он может договориться в удобное для него время.