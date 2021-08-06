«Говорящая книга»: энергетики «Т Плюс» озвучили аудиокниги для читателей самарских библиотек с нарушением зрения

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Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» поддержали Всероссийскую акцию «Говорящая книга». Энергетики прочитали рассказы местных авторов в звукозаписывающей студии Самарской областной специальной библиотеке для слепых.

Акция «Говорящая книга» объединила волонтеров из многих региональных организаций, в том числе, специалистов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс». Причем перед переводом литературных произведений в аудиоформат добровольцы из числа энергетиков прошли обучение особенностям озвучивания текстов для незрячих читателей.

«Наши люди отзывчивы, и всегда с радостью делают добрые дела. Данный проект сделает литературные произведения самарских авторов более доступными для людей с нарушениями зрения», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Напомним, что филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» традиционно оказывает волонтерскую и благотворительную помощь поликлиникам, специализированным образовательным учреждениям, фондам для малообеспеченных граждан и жителям региона с ограниченными возможностями.