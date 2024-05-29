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Городские очистные канализационные сооружения, где «РКС-Самара» завершили реконструкцию, посетили ветераны отрасли
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Городские очистные канализационные сооружения, где «РКС-Самара» завершили реконструкцию, посетили ветераны отрасли

29 мая 2024 14:23
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Их мечты сегодня стали реальностью.

28 мая городские очистные канализационные сооружения посетили сотрудники производственно-технического управления «РКС-Самара» вместе с ветеранами отрасли. Специалистам, много лет проработавшим в водопроводно-канализационном хозяйстве города, было интересно познакомиться с обновлённым объектом, с новыми технологиями, внедрёнными на ГОКС, вспомнить свою работу, сравнить условия труда и качество очистки воды.

Ветеранам показали работу комплекса механической очистки стоков, обновлённые аэротенки (резервуары для биологической очистки), рассказали об изменениях в работе реагентного хозяйства. Гостей, особенно бывших работников ГОКС, результат реконструкции поразил, они долго обсуждали увиденное и восхищались проделанной работой.

Ветераны отрасли в 70-80-х годах прошлого века проделали огромную работу, создавая с нуля очистные канализационные сооружения. Позже, в начале 2000-х, они мечтали о капитальном ремонте, новых технологиях, но финансовой возможности провести эти работы не было. И вот сейчас эти мечты стали реальностью как для бывших и для сегодняшних работников водопроводно-канализационного хозяйства города, так и для всех жителей Самары. «Мы вспоминали, что вроде бы совсем недавно мечтали, строили планы по реконструкции, переживали за будущее объекта, - поделилась Наталья Черналёва, долгое время проработавшая в «РКС-Самара» начальником технического отдела. – А сегодня увидели, что всё уже сделано. Нам теперь и спокойно, и радостно».

ГОКС были введены в эксплуатацию в 1974 году и скоро отметят свое 50-летие, но и по сей день остаются единственным экологическим барьером между городом-миллионником и Волгой. Благодаря концессионному соглашению, заключённому на принципах государственно-частного партнёрства, появилась возможность проведения самой масштабной за всю историю реконструкции.  Главные цели и задачи проекта: повышение экологической безопасности населения, повышение надёжности Саратовского водохранилища, как источника питьевого водоснабжения, внедрение наилучших доступных технологий процессов очистки сточных вод. Всего на мероприятия по реконструкции ГОКС выделено более 4 млрд рублей средств бюджетов разного уровня и «РКС-Самара».

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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