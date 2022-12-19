Глава Самары прокомментировала погодный катаклизм в городе

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Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала погодный катаклизм, который произошел в городе 18 декабря.

"Вчера Самару накрыл ледяной дождь, вследствие чего образовалась сильная наледь. К началу рабочей недели противогололедными реагентами обработана улично-дорожная сеть, на линии весь общественный транспорт, перебоев в его функционировании нет.

Рабочий день начала с объезда и проверки работы коммунальных служб в Кировском и Промышленном районах, откуда было больше всего жалоб на состояние улично-дорожной сети и дворов.

Безусловно, есть замечания по отработке тротуаров, внутриквартальных дорог. В 9.00 на оперативном совещании рассмотрим все вопросы, касающиеся уборки города. Будем работать в непрерывном режиме, пока все последствия стихии не будут устранены".

Как сообщалось ранее, на территориях содержания в ночь на 19 декабря службы благоустройства продолжали работы по ликвидации последствий экстремальной погоды.