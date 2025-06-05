Глава Самары посетил крупнейшие объекты перекладки «Т Плюс», на которых завершается восстановление благоустройства

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Участники выездного совещания под руководством главы городского округа Самара Ивана Носкова проконтролировали восстановление благоустройства территории после реконструкции теплосетей «Т Плюс». Они посетили сквер Краснова на ул. Челюскинцев, а также участки в районе ул. Пензенской и ул. Чернореченской. На всех объектах энергетики учли пожелания жителей и использовали современные ландшафтные решения.

В 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, в прошлом году было заменено более 6 км квартальных тепловых сетей. Это позволило повысить надёжность теплоснабжения для 35 зданий - многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. В рамках восстановления благоустройства выполнено асфальтирование внутридворовых проездов и пешеходных зон, заново построены лестничные марши, смонтированы ограждения и уложен бордюрный камень.

В настоящее время специализированные организации завершают засыпку чернозёма и посев газона. При этом, учитывая существенный перепад высот в 3-м микрорайоне, для укрепления склонов были использованы полимерные георешетки, которых здесь прежде не было. Они позволят в будущем защитить природный рельеф дворов от осыпания и сползания грунта.

«Планируя приведение в порядок дворовых территорий, мы обратились к старшим по домам, жильцам района и приняли к сведению их пожелания. Так, по просьбе горожан была обустроена пешеходная дорожка к школе, сделаны более пологие ступени для лестницы, чтобы было удобно передвигаться с детскими колясками и многое другое. Единственное, от чего мы вынужденно отказались – возврат зеленых насаждений в охранных зонах теплосетей: корневая система крупных кустарников и деревьев разрушает строительные конструкции и приводит к провалам, инцидентам и аварийным ситуациям в системах теплоснабжения», — рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Комплексный подход при проведении восстановительного благоустройства – это правильно и отражает отношение компании к жителям и городу, в котором они работают. Уверен, что энергетики приложат все усилия для того, чтобы привести территории в порядок в максимально короткие сроки. В свою очередь, при планировании дорожной кампании 2026 года администрация города уже сейчас синхронизирует работы с программами реконструкции инженерных коммуникаций», — подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

В ближайшие дни работы по восстановлению благоустройства на крупных объектах перекладки теплосетей «Т Плюс» будут завершены. При необходимости теплоэнергетики готовы будут оперативно устранить все выявленные горожанами недочёты.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»