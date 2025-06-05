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Глава Самары посетил крупнейшие объекты перекладки «Т Плюс», на которых завершается восстановление благоустройства

5 июня 2025 14:32
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На всех объектах энергетики учли пожелания жителей и использовали современные ландшафтные решения.

Участники выездного совещания под руководством главы городского округа Самара Ивана Носкова проконтролировали восстановление благоустройства территории после реконструкции теплосетей «Т Плюс». Они посетили сквер Краснова на ул. Челюскинцев, а также участки в районе ул. Пензенской и ул. Чернореченской. На всех объектах энергетики учли пожелания жителей и использовали современные ландшафтные решения.

В 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, в прошлом году было заменено более 6 км квартальных тепловых сетей. Это позволило повысить надёжность теплоснабжения для 35 зданий - многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. В рамках восстановления благоустройства выполнено асфальтирование внутридворовых проездов и пешеходных зон, заново построены лестничные марши, смонтированы ограждения и уложен бордюрный камень.

В настоящее время специализированные организации завершают засыпку чернозёма и посев газона. При этом, учитывая существенный перепад высот в 3-м микрорайоне, для укрепления склонов были использованы полимерные георешетки, которых здесь прежде не было. Они позволят в будущем защитить природный рельеф дворов от осыпания и сползания грунта.

«Планируя приведение в порядок дворовых территорий, мы обратились к старшим по домам, жильцам района и приняли к сведению их пожелания. Так, по просьбе горожан была обустроена пешеходная дорожка к школе, сделаны более пологие ступени для лестницы, чтобы было удобно передвигаться с детскими колясками и многое другое. Единственное, от чего мы вынужденно отказались – возврат зеленых насаждений в охранных зонах теплосетей: корневая система крупных кустарников и деревьев разрушает строительные конструкции и приводит к провалам, инцидентам и аварийным ситуациям в системах теплоснабжения», — рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Комплексный подход при проведении восстановительного благоустройства – это правильно и отражает отношение компании к жителям и городу, в котором они работают. Уверен, что энергетики приложат все усилия для того, чтобы привести территории в порядок в максимально короткие сроки. В свою очередь, при планировании дорожной кампании 2026 года администрация города уже сейчас синхронизирует работы с программами реконструкции инженерных коммуникаций», — подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

В ближайшие дни работы по восстановлению благоустройства на крупных объектах перекладки теплосетей «Т Плюс» будут завершены. При необходимости теплоэнергетики готовы будут оперативно устранить все выявленные горожанами недочёты.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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