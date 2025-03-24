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Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта

24 марта 2025 10:19
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Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта

25 марта в связи с переврезкой водопроводной линии с 08:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам:
8-я просека 1-й переулок, 1А, 1В,
8-я просека 3-й переулок, 1, 1А, 2А, 2Б, 2В; 8-я просека 5-й переулок, 1А-11А; Енотаевский переулок, 1-16; Милицейский переулок, 2-14А; 8-я просека 11-й переулок, 1А-11А; 8-я просека 13-й переулок, 1А-12; 8-я просека ул. Красильникова, 1Б-118; ул. Черкесская, 2-67А,
Черкесский пер., 26, 26А; 8-я просека, 1-54Б; Слесарный переулок, 2-35А; Нарымский переулок, 1А-24А; 8-ая просека 4-й переулок, 2-20А; Балашовский переулок, 1А-30;
8-я просека 10-й переулок, 2-22;
Болгарский переулок, 7-64;
9-я просека 1-я линия, 1Б-61А.
Также без ХВС останутся Лесная санаторная школа №9,
Школа нового поколения «NGS»,
Медцентр «ПЭТ Технолоджи».
 
 27 марта планируется замена пожарного гидранта на ул. Курильской. Будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: частный сектор ул. Бригадная, ул. Плодовая, ул. Соколиная, ул. Ершовская, ул. Журавлевская, ул. Земледельческая, ул. Семиреченская, ул. Проходная.

 27 марта для замены узла в колодце на ул. Ново-Вокзальной будет отключено холодное водоснабжение с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257В.  
 
 28 марта планируется замена пожарного гидранта на ул. Вольской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 15:00 по адресам: ул. Вольская, 44, 48, 17, 19, 21, 23, 25; ул. 22 Партсъезда, 51.
 Адрес установки бойлера: ул. Вольская, 17-19.
 
Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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