«ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре провел День клиента по вопросам задолженности

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В офисе обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Буянова, 131 прошел День клиента. Данная акция проводится регулярно и позволяет жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию задолженности.

Несколько десятков жителей областной столицы обратились к энергетикам за разъяснениями по своим платежам и выгодному погашению задолженности. О сервисах, позволяющих уточнить свою задолженность, а также о порядке оформления реструктуризации долгов рассказали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы призываем жителей региона не доводить ситуацию с долгами за тепло до крайности, а приходить и решать проблему совместно. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и предлагаем разные варианты урегулирования задолженности», - отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.

Напомним, что клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступен сервис «Узнать задолженность» на официальном сайте организации. Для этого необходимо ввести номер лицевого счета в онлайн-форму на странице https://samara.esplus.ru/service/get/. Также узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента. На сегодняшний день каждый второй клиент Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрирован в нем. Благодаря сервису, можно отслеживать и оплачивать начисления, передавать показания приборов учета, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции, а также скачать их архив за предыдущие 3 года.