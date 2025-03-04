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«ЭнергосбыТ Плюс» проверил подачу тепла в одну из школ Самары

4 марта 2025 14:59
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По результатам мероприятия принято решение о модернизации теплового узла, что позволит сделать внутреннюю систему отопления учебного заведения максимально эффективной.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» проверили исполнение ранее выданных рекомендаций по регулировке внутренней системы отопления школы № 145 по адресу г. Самара, переулок Долотный, 4. По результатам мероприятия совместно с представителями департамента образования, руководства учебного заведения и родительского комитета было принято решение о модернизации теплового узла, что позволит сделать внутреннюю систему отопления учебного заведения максимально эффективной.

Также специалисты тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили о проблеме, которая негативно влияет на качество услуги теплоснабжения всех потребителей района. Так, внутридомовые системы ряда многоквартирных домов, дошкольных и школьных учреждений района разрегулированы и отсутствуют ограничительные устройства. Это приводит к увеличению расхода теплоносителя у зданий, расположенных ближе к магистральным тепловым сетям, что угрожает комфорту потребителей в наиболее отдаленных частях Куйбышевского района.

«Мы неоднократно проводили разъяснительную работу среди клиентов, в том числе, в формате совместных собраний с представителями управляющих компаний в районной администрации. Мы разработали рекомендации, направленные на создание комфортной температуры во всех домах и социальных объектах района. Однако большинство управляющих компаний не выполнили технические мероприятия, в результате чего оборудование тепловых узлов многоквартирных домов посёлка 116 км по-прежнему работает некорректно», — отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

До 4 марта энергетики проверят режимы теплопотребления зданий Куйбышевского района, по которым уже были выданы предписания обслуживающим организациям. После этого полный перечень оставшихся нарушений, негативно влияющих на качество услуги теплоснабжения потребителей района, будет направлен в прокуратуру.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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