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«ЭнергосбыТ Плюс» провел день клиента

22 февраля 2023 16:03
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания компании, с предстоящим Днем защитника Отечества.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания компании, с предстоящим Днем защитника Отечества. Специалисты энергосбытовой компании проконсультировали посетителей по всем возникшим вопросам и вручили сладкие напоминания об удобстве онлайн-сервисов компании. На плитках шоколада размещен qr-код, перейдя по которому можно получить доступ к личному кабинету, разделу обратной связи с компанией.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, все офисы обслуживания компании работают по сокращенному графику, до 17:00. С 23 по 26 февраля – выходные дни. При этом энергетики остаются на связи 24 часа в сутки благодаря дистанционным каналам.

Так, проверить свою задолженность за тепло, передать показания счетчиков, подать документы на заключение договора или получить консультацию специалиста можно с домашнего компьютера или личного смартфона. Также можно оформить подписку на получение электронной квитанции, что позволит оперативно узнавать свое начисление за тепло за предыдущий месяц. Познакомиться с различными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте.

«Энергокомпания создала целый перечень дистанционных инструментов, которые помогут каждому из клиентов оперативно решить любые вопросы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Теги: Т ПЛЮС

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