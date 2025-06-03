«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов провести поверку общедомовых приборов учёта тепла

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям о необходимости провести поверку общедомовых приборов учета. Данные с неисправных счётчиков не позволяют точно определить потребление энергоресурсов.

Выяснить причину, по которой «ЭнергосбыТ Плюс» не использует показания приборов учёта в расчетах, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

При этом некоторые обслуживающие организации региона могут не контролировать исправность работы общедомовых приборов учёта тепла. Из-за этого клиенты начинают нести убытки, поскольку «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет таким организациям и жителям счета на оплату энергии не по фактическим показаниям, а исходя из дополнительных параметров. В частности, в таком случае учитывается:

- тепловая нагрузка объекта (для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий);

- утверждённый норматив потребления тепловой энергии для многоквартирных домов. Расчёт по нормативу происходит независимо от температуры наружного воздуха, поэтому не позволяет экономить в теплый период.

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчёта начислений, - это первый и самый важный шаг к экономии», - уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.