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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области

11 марта 2025 10:36
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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самарской области

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует об открытых вакансиях в компании. У жителей региона есть шанс попасть в большую и дружную команду энергетиков, где особое внимание уделяется развитию сотрудников и их карьерному росту. Сегодня специалисты требуются в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

В частности, в энергокомпании наиболее востребованы:

- менеджеры по работе с договорами юридических лиц; 

- инженеры тепловой инспекции;

- специалисты офиса продаж и обслуживания клиентов.

Благодаря кадровой политике и комплексу действующих программ сотрудники могут перенимать опыт коллег из других регионов присутствия «ЭнергосбыТ Плюс», участвовать в мастер-классах, корпоративных мероприятиях. У каждого специалиста есть возможность открывать для себя новые ступени на карьерной лестнице и становиться руководителями.

«Энергетика — это та профессия, которой нужно гордиться. Мы создаем для наших сотрудников все условия для дальнейшего роста. Все зависит от желания человека и его стремления расти. А мы со своей стороны обязательно помогаем коллегам реализовать свой потенциал», — отметила руководитель отдела управления персоналом Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ирина Ветохина.

С актуальными предложениями и личным опытом сотрудников можно ознакомиться на сайте «Главные работодатели в Самарской области». Уточнить информацию и записаться на собеседование можно по телефонам (846) 279-66-07, 279-63-63.

 

Теги: Т ПЛЮС

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