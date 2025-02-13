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«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности УК № 2

13 февраля 2025 15:19
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Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.

На сегодняшний день задолженность ООО «УК № 2 ЖКХ» и аффилированных ему обществ за потреблённую тепловую энергию перед ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» достигла 377,1 млн рублей. Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исковых заявлений ПАО «Т Плюс» о взыскании задолженности с ООО «УК №2 ЖКХ».

Также энергетики обратились в надзорные органы Самарской области с требованием о проверке целевого использования финансовых средств граждан.

В число злостных должников региона за полученные ресурсы входят:

ООО «УК № 2 ЖКХ» (ИНН 6321165830);

ООО «БОН» (ИНН 6321299908);

ООО УК «Энерджи» (ИНН 6324079210);

ООО УК «ТЛТ» (ИНН 6324103180);

ООО УК «Восточная» (ИНН 6324109961).

За последние три месяца данные управляющие компании не оплатили счета за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

«В Тольятти складывается тревожная ситуация: жильцы порядка 150 многоквартирных жилых домов оплачивают коммунальные услуги, однако эти финансовые средства не поступают на счета поставщиков ресурсов и, скорее всего, не направляются на техническое обслуживание жилого фонда. В конечном счёте это может привести к резкому ухудшению условий жизни десятков тысяч тольяттинцев», — рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.

 

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

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