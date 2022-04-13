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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам выбирать удобное время для посещений офисов обслуживания

13 апреля 2022 10:47
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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам выбирать удобное время для посещений офисов обслуживания

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что с 9 по 19 число каждого месяца традиционно наблюдается пик посещений офисов обслуживания. В связи с этим желательно спланировать визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться онлайн-сервисами энергокомпании.

Так, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» в любое время могут:

- заключить договор с энергокомпанией онлайн, передать показания, оплатить, узнать о задолженности, подписаться на электронную квитанцию https://samara.esplus.ru/service/ или через «Личный кабинет»;

- получить консультацию специалиста, заполнив на сайте форму «Обратная связь» https://samara.esplus.ru/feedback/

«Сегодня нашим клиентам необязательно тратить время в очередях, чтобы решить тот или иной вопрос по теплоснабжению. Действующие онлайн-сервисы позволяют быть на связи с поставщиком тепла 24 часа в сутки», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Теги: Т ПЛЮС

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