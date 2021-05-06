«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с наступающим праздником Победы

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарском регионе поздравляет своих клиентов с наступающим праздником Победы в Великой Отечественной войне. В офисах обслуживания энергосбытовой организации в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани посетители получают не только оперативное обслуживание, но и магнитные пазлы с энергосберегающими советами, георгиевские ленточки и хорошее настроение.

«В канун дня Великой Победы нам хотелось бы поздравить наших клиентов с праздником Победы и вместе с ними почтить память тех героев, благодаря подвигу которых мы сегодня имеем возможность жить, трудиться, гордиться своей страной. На этой неделе все офисы нашей компании работают в обычном режиме, чтобы помочь всем желающим максимально оперативно решить все накопившиеся вопросы перед длинными выходными», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В канун знаменательной даты сотрудники энергосбытовой компании приняли участие во всероссийской экологической акции «Сад памяти», высадив в парке Победы в Самаре саженцы березы.