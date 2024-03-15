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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Масленицей

15 марта 2024 14:31
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Посетители офисов обслуживания получили авторское печенье, оперативное обслуживание.

Сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили клиентов компании с Масленицей. Посетители офисов обслуживания получили авторское печенье, оперативное обслуживание.

«Масленица традиционно ассоциируется с проводами зимы и приходом долгожданного тепла. Для создания у наших клиентов позитивного настроения в наших офисах обслуживания каждый из посетителей получил вкусное авторское печенье в форме солнца. И, конечно же, в этот день мы поблагодарили горожан за ответственное отношение к оплате услуг энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Вручение сладких подарков прошло во всех офисах обслуживания в Самаре.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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