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«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Осенний марафон»

14 ноября 2022 19:17
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В общей сложности претенденты на победу оплатили тепло на 43,3 млн рублей.

Около 12 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Осенний марафон» от «ЭнергосбыТ Плюс». Клиентам компании предлагалось в период с 10 по 31 октября оплатить теплоэнергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием также являлось отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

Осенняя акция привлекла внимание жителей изо всех городов присутствия компании в регионе. Традиционно наибольшее число участников из Самары. В общей сложности претенденты на победу оплатили тепло на 43,3 млн рублей.

«Мы поздравляем победителей и благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу! Остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями энергокомпании и принимать участие в наших акциях», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «Осенний марафон»:

Зонт (приз)

30120900274; 22604100; 6063693100; 30190411226; 30195422820; 30111990315; 2694704100; 30300217988; 30302325039; 30260583937; 30269185184; 30262152819; 30131016962; 30138881028; 30131876376.

Накидки от дождя (приз)

30120900843; 3505593100; 2391004100; 6199404100; 30191934207; 30191215315; 30322254183; 30300016258; 30306629292; 30260442420; 30139047805; 30266536737; 30130911694; 30130988071; 30261255029; 30304228355; 30307523338; 30306418557; 5115304100; 3952104100; 30195080924; 30194183371.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и объяснят порядок получения призов. Подробнее об акциях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/promo/.

Теги: Т ПЛЮС

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