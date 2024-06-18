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«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла

18 июня 2024 11:54
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«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что клиентам компании необходимо до 25 июня передать показания счетчиков тепла. От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

На сегодняшний день для удобства жителей Самарской области действует целый ряд онлайн-сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома:

- через личный кабинет клиента;

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Теги: Т ПЛЮС

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