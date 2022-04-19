«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные приборов учета тепла

В течение недели клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Сделать это можно с помощью многочисленных онлайн-сервисов энергокомпании.
На данный момент жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, получающие квитанции от «Т Плюс», могут направить данные приборов учета следующим образом:
Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:
- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);
- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);
- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);
- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).
«Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления. Данные счетчиков мы ожидаем в период с 18 по 25 число каждого месяца», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.
Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.