«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные приборов учета тепла

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В течение недели клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Сделать это можно с помощью многочисленных онлайн-сервисов энергокомпании.

На данный момент жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, получающие квитанции от «Т Плюс», могут направить данные приборов учета следующим образом:

- через Личный кабинет (требуется регистрация);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере).

Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:

- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

«Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления. Данные счетчиков мы ожидаем в период с 18 по 25 число каждого месяца», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.