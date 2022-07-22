«ЭнергосбыТ Плюс» открыл доступ в интернет для своих клиентов в Самаре

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Для посетителей флагманского офиса ЭнергосбыТ Плюс в Самаре на ул. Мирной, 162 открыт доступ в интернет. Теперь клиентам компании в Кировском районе областной столицы станет гораздо удобнее регистрироваться в личном кабинете, передать показания приборов учета, направить свой запрос в компанию через дистанционные каналы.

«Мы ценим время клиентов, отслеживаем их потребности, постоянно улучшаем обслуживание. Доступ в интернет в нашем самом большом офисе - отличная возможность популяризировать онлайн-сервисы, сделать взаимодействие с компанией оперативнее и проще», - отметила руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Отметим, что в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна» в офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» транслируются инструкции, которые доступно разъясняют последовательность действий для перехода на электронную квитанцию. Данный сервис позволяет оперативно получать платежный документ и производить оплату, не выходя из дома.

Также каждый клиент может получить основную информацию по онлайн-сервисам, а сотрудники энергокомпании помогут с навигацией по официальному сайту https://samara.esplus.ru/.



Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте. Также клиенты могут воспользоваться приложением «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс».