«ЭнергосбыТ Плюс» обратился в надзорные органы по факту задолженности управляющей компании №2

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обратился в надзорные органы в связи с нарушением платёжной дисциплины управляющей компании № 2 в Тольятти и аффилированных с ней организаций. Задолженность за полученную тепловую энергию ООО «УК № 2 ЖКХ», ООО «БОН», ООО «УК "Энерджи"», ООО «УК "ТЛТ"» и ООО «УК "Восточная"» превысила 120 млн рублей.

Энергетики напоминают, что используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе судебные иски, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК может грозить уголовное преследование при установлении в его действиях признаков преступления.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов – юридических лиц своевременно и в полном объёме оплачивать полученную тепловую энергию.