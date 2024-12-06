«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК №2 из Тольятти

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК №2 в Тольятти. Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей. Несмотря на получение денежных средств от граждан, расчёт с АО «ЭнергосбыТ Плюс» за предыдущий месяц не произведен.

Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе, взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вынуждено обратилось в надзорные органы.

Отметим, что одним из негативных последствий задолженности юридического лица за тепло может быть привлечение к уголовной и субсидиарной ответственности руководства организации. Кроме того, за неправомерные действия руководителю УК, при установлении в действиях признаков состава преступления, грозит уголовное преследование. Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов – юридических лиц своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию.