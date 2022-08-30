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«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «На дачу – без долгов!»

30 августа 2022 16:51
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В этом году 24 счастливчика выиграли призы двух категорий – велосипеды и зонты.

В офисе обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Мирной, 162 состоялось торжественное награждение победителей акции «На дачу – без долгов!» В этом году 24 счастливчика выиграли призы двух категорий – велосипеды и зонты.

Напомним, что акция «На дачу – без долгов!» проходила в июле 2022 года. Всем клиентам компании предлагалось оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом - за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие свыше 2,5 тысячи жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые оплатили тепло на сумму порядка 7 млн рублей.

«В очередной раз мы убедились в том, что часть клиентов предпочитает досрочно оплачивать летнее потребление и приятно проводить отдых за городом, не вспоминая о коммунальных обязательствах. Мы поздравляем победителей и благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу! Остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями энергокомпании и принимать участие в наших акциях!», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об акциях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании.

 

Фото:   АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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