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Энергетики «Т Плюс» заменят 75 км тепловых сетей в Самарской области

18 июня 2025 14:39
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В планах теплоэнергетиков на 2025 год обновить более 75 км тепловых сетей в регионе.

В Самаре состоялось заседание Штаба по подготовке к прохождению зимы под председательством главы городского округа Самара Ивана Носкова. В мероприятии приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, руководитель Государственной жилищной инспекции региона Александр Боровков, главы городских районов, представители ресурсоснабжающих организаций и ведомств. В числе ключевых вопросов – ход ремонтной кампании Самарского филиала «Т Плюс» и темпы подготовки управляющих компаний региона к зиме.

В планах теплоэнергетиков на 2025 год обновить более 75 км тепловых сетей в регионе. Значительный объём работ по модернизации теплотрасс приходится на областную столицу. Здесь Самарский филиал «Т Плюс» обновит теплосети на 21 участке, на 17 из них работы уже начались. Вместе с устранением дефектов по итогам гидравлических испытаний объём замены коммуникаций в Самаре достигнет 50 км.

«Традиционно особое внимание будет уделено территориям вблизи образовательных и других соцучреждений, а также дорогам общего пользования, через которые предстоит переход на определённом этапе модернизации той или иной теплотрассы. Одна из наиболее протяженных квартальных сетей под замену расположена в районе ул. Стара-Загора и ул. XXII Партсъезда. Здесь мы модернизируем свыше 5 км трасс разного диаметра», – рассказал технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Вместе с тем энергетики обратили внимание участников Штаба на подготовку жилого фонда к зиме специалистами обслуживающих организаций, УК и ТСЖ. Еще в апреле «ЭнергосбыТ Плюс» направил в адрес этих компаний списки обязательных технических мероприятий. Полное их выполнение обеспечит надёжность работы внутридомового оборудования в отопительный период. Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ежедневно контролируют процесс подготовки инженерных систем домов силами специалистов УК и ТСЖ.

«Темпы подготовки домов к предстоящей зиме очень низкие. На сегодняшний день всего шесть многоквартирных жилых домов имеют высокую степень готовности к прохождению осенне-зимнего периода», – отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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