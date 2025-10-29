Энергетики «Т Плюс» высадили липы в Автозаводском районе Тольятти

134

Сотрудники «Т Плюс» высадили 20 лип вдоль улицы 40 лет Победы в Тольятти. Энергетики приурочили мероприятие к году защитника Отечества и предстоящему Дню народного единства.

В нём приняли участие представители Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинских тепловых сетей. Для высадки неслучайно была выбрана мелколистная липа: это дерево отличается высокой устойчивостью к агрессивной городской среде и хорошо очищает воздух от загрязнений.

«Невзирая на дождливую погоду сотрудники с разных предприятий компании присоединились к акции по высадке деревьев. Уверен, эта аллея будет долгие годы радовать жителей Тольятти и напоминать им о вкладе энергетиков в создание комфортной городской среды», — отметил технический директор - главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»