Энергетики «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для школьников

163

Сотрудники «Т Плюс» провели в Самаре тематические уроки для школьников 3-х классов школы №155 в рамках большой межрегиональной программы «Безопасность тепла» и в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Юные жители города в игровой форме узнали основные правила поведения вблизи энергетических объектов. Всего на занятиях по энергобезопасности и энергосбережению побывало 90 учеников.

Энергетики вместе со сказочным героем Теплославом рассказали детям о необходимости осторожного обращения с системой горячего водоснабжения и отопления. Гости рекомендовали школьникам не играть вблизи тепловых сетей и теплокамер, не подходить к местам парения, провалам и лужам, так как они могут быть с горячей водой. Сказочный герой обратился к юным самарцам с просьбой сообщать обо всех увиденных неисправностях взрослым. Также он напомнил, что детям и взрослым категорически запрещено заходить за ограждения на местах проведения ремонтных работ.

Все правила безопасного поведения школьники закрепили во время веселой эстафеты. Каждый участник веселого урока получил памятные подарки от «Т Плюс».

«Весна и лето – время подготовки к новому отопительному сезону: тепловые сети испытывают на прочность, ремонтируют изношенные участки, перекладывают подземные коммуникации. В такой период мы обращаем внимание детей и их родителей на важность соблюдения простых правил, которые помогут уберечь от неприятностей и травм», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Этой весной энергокомпания проведет цикл уроков энергобезопасности для учащихся школ Самарской области.

Фото: ПАО «Т Плюс»