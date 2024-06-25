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Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев

25 июня 2024 18:43
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Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.

Представители Самарского филиала ПАО «Т Плюс» провели урок тепла и экологии в детском лагере «Арго». Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны. Вместе со сказочным героем Теплославом дети закрепили полезные сведения в игровой форме – разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете, избегая наступать на «крышки люков» тепловых сетей.

По завершении необычного и важного урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков – стильные браслеты, красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению и магнитные закладки для книг.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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