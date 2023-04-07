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Энергетики «Т Плюс» приняли участие в отборе проектов инженерного чемпионата «CASE-IN»

7 апреля 2023 09:47
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Энергетики «Т Плюс» приняли участие в отборе проектов инженерного чемпионата «CASE-IN»

Представители «Т Плюс» приняли участие в оценке проектов XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Отборочный этап соревнований состоялся в Самарском государственном техническом университете. Свои работы представили 11 студенческих команд вуза. В состав экспертной комиссии, которая оценивала проекты конкурсантов, вошли ученые СамГТУ, представители инжиниринговых компаний и энергоотрасли, в частности, руководители Самарского филиала «Т Плюс».

На суд экспертов студенты представили собственные решения по выявлению дефектов тепломеханического оборудования и мероприятий по их предупреждению и устранению. Три сильнейшие команды СамГТУ вышли в региональный полуфинал, по результатам которого будут определены претенденты на выступление на соревнованиях в Москве.

«Чемпионат CASE-IN дает возможность раскрыть в студентах качества, необходимые инженеру 21 века – умение работать в команде, системное мышление, проектный подход, знание экономики и информационных технологий. Именно такого уровня специалисты востребованы работодателями в энергетике и других инженерных сферах», - отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. ПАО «Т Плюс» ежегодно выступает партнером инженерного чемпионата. Молодые специалисты филиалов компании участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов «CASE-IN».

 

Теги: Т ПЛЮС

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