Энергетики «Т Плюс» поучаствовали в отборе проектов инженерного чемпионата CASE-IN

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Представители «Т Плюс» поучаствовали в оценке проектов XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Теплоэнергетика». Свои проекты на суд жюри представили 8 команд, состоящих преимущественно из старшекурсников теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ.

Конкурсантам была задана общая тема «Оптимизация работы теплоэнергетической системы». В рамках решения данного кейса предлагалось разработать уникальный проект перевода тепловой нагрузки с котельных на электростанцию и обосновать его эффективность. Приоритетами для студентов являлись сохранение бесперебойного горячего и теплоснабжения жителей мегаполиса, а также применение инструментов бережливого производства.

По итогам защит экспертная комиссия, состоящая из преподавателей факультета и специалистов Самарского филиала ПАО «Т Плюс», во главе с деканом ТЭФ Константином Трубицыным присудила призовые места командам:

- 1 место – команда «Green goats» (капитан – Иван Кожин);

- 2 место – команда «Теплопузики» (капитан – Лев Ковязин);

- 3 место – команда «HPTeam» (капитан – Анна Швынденкова).

Команда-победитель поучаствует в финальном этапе XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который пройдет в Москве в конце мая 2024 года.

«Чемпионат CASE-IN дает возможность молодым людям из разных регионов России развиваться, решая реальные производственные задачи, занимаясь научно-техническим творчеством. Для ряда студентов СамГТУ участие в инженерном первенстве становится ступенькой к трудоустройству в компанию «Т Плюс», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

«На самом деле победителей выявить было сложно. Представители компании «Т Плюс» отметили, что все варианты решения кейсов могут быть внедрены в производство. Надеюсь, что мы встретим на объектах компании нынешний состав команд», - дал оценку итогам мероприятия декан теплоэнергетического факультета Константин Трубицын.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. «Т Плюс» ежегодно выступает партнером инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов компании участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»