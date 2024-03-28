Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе приступили к формированию заявки на Всероссийский конкурс программ комплексного развития в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».
Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых»
В завершении мероприятия состоялось совещание с руководящим составом ИК-10, а также прием осужденных по личным вопросам.
Прокурор, члены ОНК и начальник отдела аппарата УПЧ СО посетили ИК-10 УФСИН СО
В этот вечер за дирижерский пульт встанет главный дирижер Национального театра Белграда Деян Савич.
«Славянский Дом»: опера «Евгений Онегин», в которой примут участие гости из Сербии
Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем.
Самарский врач-психиатр-нарколог: в чем особенности алкогольной зависимости у женщин?
Первый этап - "Горыныч трофи" состоялся на загородном комплексе "Ранчо" в Нижнем Санчелеево в Ставропольском районе.
В Самарской области стартовал сезон трофи-рейдов
В них участвовали 11 команд вузов Самарской области.
В спорткомплексе Самарского университета состоялись соревнования по самбо в рамках областной универсиады
Свои проекты на суд жюри представили 8 команд, состоящих преимущественно из старшекурсников теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ.
Энергетики «Т Плюс» поучаствовали в отборе проектов инженерного чемпионата CASE-IN
Участие в финале конкурса приняли 43 обучающихся, ставшие победителями заочного регионального этапа конкурса.
Названы имена победителей регионального конкурса обучающихся «Ученик Года – 2024»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» поучаствовали в отборе проектов инженерного чемпионата CASE-IN

28 марта 2024 16:55
112
Свои проекты на суд жюри представили 8 команд, состоящих преимущественно из старшекурсников теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ.

Представители «Т Плюс» поучаствовали в оценке проектов XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Теплоэнергетика». Свои проекты на суд жюри представили 8 команд, состоящих преимущественно из старшекурсников теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ.

Конкурсантам была задана общая тема «Оптимизация работы теплоэнергетической системы». В рамках решения данного кейса предлагалось разработать уникальный проект перевода тепловой нагрузки с котельных на электростанцию и обосновать его эффективность. Приоритетами для студентов являлись сохранение бесперебойного горячего и теплоснабжения жителей мегаполиса, а также применение инструментов бережливого производства.

По итогам защит экспертная комиссия, состоящая из преподавателей факультета и специалистов Самарского филиала ПАО «Т Плюс», во главе с деканом ТЭФ Константином Трубицыным присудила призовые места командам:

- 1 место – команда «Green goats» (капитан – Иван Кожин);

- 2 место – команда «Теплопузики» (капитан – Лев Ковязин);

- 3 место – команда «HPTeam» (капитан – Анна Швынденкова).

Команда-победитель поучаствует в финальном этапе XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который пройдет в Москве в конце мая 2024 года.

«Чемпионат CASE-IN дает возможность молодым людям из разных регионов России развиваться, решая реальные производственные задачи, занимаясь научно-техническим творчеством. Для ряда студентов СамГТУ участие в инженерном первенстве становится ступенькой к трудоустройству в компанию «Т Плюс», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

«На самом деле победителей выявить было сложно. Представители компании «Т Плюс» отметили, что все варианты решения кейсов могут быть внедрены в производство. Надеюсь, что мы встретим на объектах компании нынешний состав команд», - дал оценку итогам мероприятия декан теплоэнергетического факультета Константин Трубицын.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. «Т Плюс» ежегодно выступает партнером инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов компании участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главным призом стало гарантированное бюджетное место на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал ПАО «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании.
27 марта 2024, 19:34
При поддержке «Т Плюс» прошел тест-драйв для абитуриентов СамГТУ
Главным призом стало гарантированное бюджетное место на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал ПАО «Т Плюс» после... ЖКХ
337
Энергетики не только помогли посетителям решить текущие вопросы, но и подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы энергокомпании.
20 марта 2024, 17:44
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самаре
Энергетики не только помогли посетителям решить текущие вопросы, но и подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы... ЖКХ
880
На сегодняшний день часть тиража книги уже пополнила библиотечные фонды Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.
19 марта 2024, 18:55
«Т Плюс» презентовала книгу сказок читателям Самарской областной детской библиотеки
На сегодняшний день часть тиража книги уже пополнила библиотечные фонды Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. ЖКХ
985

В центре внимания
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
184
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
238
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
441
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
410
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
1006
Весь список