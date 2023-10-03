Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников

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ПАО «Т Плюс» открыл очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для учащихся школ региона. Первые мероприятия прошли в средней школе №3 Самары. Интерактивные занятия состоялись в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология».

В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и соревновались в ходе увлекательной эстафеты. По завершении уроков все дети получили полезные подарки от энергетиков – комиксы с приключениями Теплослава в городе Энергограде и красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению.

«Традиционно мы рассказываем школьникам о том, в каких местах играть недопустимо и как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность. Кроме того, ребята узнают о принципах правильного экологического поведения», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В целом в 2023 году самарские энергетики провели 11 тематических уроков для 360 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.