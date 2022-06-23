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Энергетики «Т Плюс» напоминают о правилах безопасности вблизи энергообъектов

23 июня 2022 16:36
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В первую очередь, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях, а также не заходить за предупреждающие ограждения.

В период летней ремонтной кампании Самарский филиал ПАО «Т Плюс» напоминает жителям региона о важных правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

В первую очередь, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях, а также не заходить за предупреждающие ограждения. Важно обратить внимание детей и подростков на опасность нарушения этих правил: теплотрассы – не место для игр!

В случае, если Вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

- отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- предупредите окружающих об опасном месте.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - на круглосуточную интернет-приемную или по телефону (846) 279-78-52 и 279-79-79.

 

Теги: Т ПЛЮС

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