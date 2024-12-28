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Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

28 декабря 2024 15:49
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Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках.

Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках. В разгар отопительного сезона температура воды в трубопроводах в зависимости от погоды может достигать максимальных значений. В связи с этим горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ:

- держаться на безопасном расстоянии от места выходы воды и пара;

- не наступать на крышки люков тепловых камер;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов.

В период новогодних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Важно объяснить детям, что энергетические объекты – не место для игр.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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