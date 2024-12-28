Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

156

Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках. В разгар отопительного сезона температура воды в трубопроводах в зависимости от погоды может достигать максимальных значений. В связи с этим горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ:

- держаться на безопасном расстоянии от места выходы воды и пара;

- не наступать на крышки люков тепловых камер;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов.

В период новогодних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Важно объяснить детям, что энергетические объекты – не место для игр.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/