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Энергетики определят «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области

9 июня 2021 17:15
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Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашают обслуживающие организации региона принять участие в региональном конкурсе «Лучшие УК и ТСЖ». Десять коммунальных организаций, работающих в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получат подарки от энергетиков.

Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». До 18 июля 2021 года все желающие могут направить заявку в конкурсную комиссию по электронному адресу samara@esplus.ru. О себе требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, оприборенность квартир индивидуальными счетчиками ГВС.

Напомним, что конкурс «Лучшие УК и ТСЖ» в Самарской области проходит третий год подряд. Победители акции в качестве подарков получили сертификаты на установку детских площадок, материалов и техники для обслуживания придомовых территорий. На данный момент установлено 5 современных игровых комплексов в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти. 

«Ставшая традицией акция «Лучшие УК и ТСЖ» еще раз привлекает внимание к такому важному вопросу, как качество и комфорт жизни в домах. Мы видим, что ответственность, профессионализм коллективов обслуживающих организаций влияют на атмосферу в МКД, уровень расходов ресурсов, степень удовлетворенности жильцов качеством всего комплекса ЖКХ. Важно поощрять такие компании, тиражировать их успешный опыт», -  подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Акция пройдет в два этапа. По итогам первого, который завершится 20 сентября, конкурсная комиссия «ЭнергосбыТ Плюс» утвердит шорт-лист лидеров конкурса. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу ноября определят победителей конкурса 2021 года.

 

Теги: конкурс Энергетики

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