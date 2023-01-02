Эксперт рассказала о плюсах и минусах нового принципа оплаты общедомовых услуг ЖКХ

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С января текущего года изменяется принцип оплаты общедомовых нужд. Теперь они будут оплачиваться не не по нормативу, как раньше, а по фактическим показаниям домового прибора учета, если тот установлен, рассказала 2 января профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм», пишут "Известия".

Отмечается, что изменения в принцип оплаты были внесены еще осенью, однако расчет платежей по-новому принципу начнется только в первом квартале текущего года.

По словам Финогеновой, основным минусом данного решения является потенциальное увеличение платы собственников за электричество, которое тратится на освещение в подъезде, работу лифта и домофонов, а также воды для уборки помещений и отопительных систем в случае перерасхода.

«По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах», — приводит ее слова «Газета.Ru».

С другой стороны, отметила эксперт, жильцам предоставят более справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета, а не согласно нормативам.

«В тех домах, где в силу различных причин не было возможности установить прибор учета, общедомовые расходы будут по-прежнему оплачиваться согласно муниципальным нормативам», — добавила Финогенова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков