Я нашел ошибку
Главные новости:
В областной столице сбор участников начнется в 11:30 на площади Славы.
В Самарской области 3 января почтут память погибших российских воинов
Отношения пары продлились полгода.
Москвич попытался отсудить у бывшей девушки потраченные на нее деньги
Расчет платежей по-новому принципу начнется в первом квартале текущего года.
Эксперт рассказала о плюсах и минусах нового принципа оплаты общедомовых услуг ЖКХ
О его заслугах перед Отечеством свидетельствуют многочисленные награды. 
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Сталинградской битвы Сергея Алехина
Пёс и его новая тольяттинская семья отправили на Донбасс подарки для четвероногих друзей, ищущих хозяев.
Пёс Марик из Мариуполя обрел новый тёплый дом, любовь и заботу в Тольятти
По словам Дмитрия Азарова, под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки.
"Нахожусь на постоянной связи с Минобороны": Дмитрий Азаров - о ситуации в Макеевке
В случае, если те или иные организации будут уличены в недобросовестном исполнении обязанностей, на них незамедлительно составят соответствующие акты.
В ночь на 3 января уборка города продолжится силами 163 единиц техники и 132 рабочих
Реннеру 51 год.
Звезда Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Эксперт рассказала о плюсах и минусах нового принципа оплаты общедомовых услуг ЖКХ

2 января 2023 20:05
338
Расчет платежей по-новому принципу начнется в первом квартале текущего года.

С января текущего года изменяется принцип оплаты общедомовых нужд. Теперь они будут оплачиваться не не по нормативу, как раньше, а по фактическим показаниям домового прибора учета, если тот установлен, рассказала 2 января профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм», пишут "Известия".

Отмечается, что изменения в принцип оплаты были внесены еще осенью, однако расчет платежей по-новому принципу начнется только в первом квартале текущего года.

По словам Финогеновой, основным минусом данного решения является потенциальное увеличение платы собственников за электричество, которое тратится на освещение в подъезде, работу лифта и домофонов, а также воды для уборки помещений и отопительных систем в случае перерасхода.

«По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах», — приводит ее слова «Газета.Ru».

С другой стороны, отметила эксперт, жильцам предоставят более справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета, а не согласно нормативам.

«В тех домах, где в силу различных причин не было возможности установить прибор учета, общедомовые расходы будут по-прежнему оплачиваться согласно муниципальным нормативам», — добавила Финогенова.  

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
2 января 2023  10:11
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
438
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022  12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
937
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
777
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
658
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
1162
Весь список