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Эксперт дал советы на случай проблем с отоплением

4 октября 2024 09:54
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Эксперт дал советы на случай проблем с отоплением

Отопительный сезон — это период, когда тепло в наших домах становится не просто комфортом, а жизненной необходимостью. Однако, как часто бывает в жизни, не всегда всё идет по плану. Многие жители городов и поселков сталкиваются с ситуацией, когда батареи остаются холодными, несмотря на наступление календарной осени или даже зимы. О том, что делать в такой ситуации, рассказал «Известиям» 4 октября общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Прежде всего, важно понимать, что начало отопительного сезона не привязано к конкретной дате. Решение о его начале принимают местные власти, основываясь на погодных условиях. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится ниже +8 градусов. Однако даже после официального старта отопительного сезона могут возникнуть проблемы с подачей тепла в отдельные дома или квартиры», — заметил он.

По его словам, если вы оказались в ситуации, когда в вашей квартире холодно, а батареи остаются ледяными, первое, что нужно сделать, — это обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Важно не просто позвонить, а оставить официальную заявку, зафиксировав ее номер. Это ваш первый шаг к решению проблемы и возможному перерасчету платы за отопление.

«Законодательство четко регламентирует сроки устранения неполадок в системе отопления. Так, если температура в квартире упала ниже нормативной, коммунальщики обязаны устранить проблему в течение суток. Если же проблема не решается в установленные сроки, у вас появляется право на перерасчет платы за отопление», — объяснил Бондарь.

Эксперт отметил, что процедура перерасчета может показаться сложной, но на самом деле она вполне выполнима для каждого жильца. Для начала необходимо зафиксировать факт отсутствия отопления или его ненадлежащего качества. Это можно сделать, вызвав представителя управляющей компании для составления акта. В нем должны быть указаны дата и время проверки, выявленные нарушения, а также показания приборов, которыми производились замеры температуры.

«Если управляющая компания отказывается составлять акт, вы можете сделать это самостоятельно, пригласив в свидетели соседей. Такой акт, подписанный не менее чем двумя незаинтересованными лицами, будет иметь юридическую силу», — указал он.

После фиксации проблемы следует написать заявление на перерасчет в управляющую компанию. К нему необходимо приложить акт о нарушении качества услуги. Управляющая компания обязана произвести перерасчет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления, уточнил Бондарь.

Как он подчеркнул, не всегда управляющие компании идут навстречу жильцам. В случае отказа в перерасчете или игнорирования вашего обращения следующим шагом будет жалоба в жилищную инспекцию. Этот орган осуществляет контроль деятельности управляющих компаний и имеет полномочия для принятия мер воздействия.

«Кроме того, жилищная инспекция может наложить штраф на управляющую компанию за ненадлежащее исполнение обязанностей. Размер штрафа может варьироваться от 50 тыс. до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Это серьезный стимул для коммунальщиков более ответственно подходить к своим обязанностям», — сказал эксперт.

В крайнем случае, если все предыдущие меры не принесли результата, вы можете обратиться в суд, сообщил он. Судебная практика показывает, что при наличии достаточных доказательств инстанции часто встают на сторону жильцов, обязывая управляющие компании не только произвести перерасчет, но и выплатить компенсацию морального вреда.

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