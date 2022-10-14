До подведения итогов акции «Старший по дому – надежный партнер» осталось 2 недели

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В конце октября 2022 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подведет итоги акции «Старший по дому — надёжный партнёр». Впервые энергосбытовая компания определит самых эффективных управдомов региона.

Напомним, акция «Старший по дому — надёжный партнёр» призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между самыми эффективными управдомами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Теперь жюри определит победителей в пяти номинациях «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому».

«Наши специалисты будут оценивать показатели работы старших по домам в части своевременной оплаты коммунальных платежей, отсутствия задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активности использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями акции можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/.

Фото: соцсети