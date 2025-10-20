183

До 20 числа каждого месяца включительно нужно передавать показания приборов учёта холодного и горячего водоснабжения через сервисы Сбера, Почты России или «Почта Банка». До 25 числа – через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru,

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник».

Для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru . Сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн.

Через мобильное приложение тоже можно передавать показания, оплачивать счета и направлять обращения в компанию. Приложение доступно для скачивания:

- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

- App Store https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585 .

С помощью чат-бота «РКС_Помощник» в Телеграм @Roscomsysru_bot абоненты могут передавать показания, привязывать лицевой счёт и подключать электронную квитанцию.

Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help .

«РКС-Самара» продолжают совершенствовать клиентские сервисы и благодарят абонентов за доверие. По всем вопросам можно обращаться в виртуальную приёмную через личный кабинет на сайте samcomsys.ru, звонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или посещать центры обслуживания клиентов (адреса офисов по ссылке https://samcomsys.ru/callcentadr).