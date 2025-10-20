Я нашел ошибку
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
До 20 числа каждого месяца включительно нужно передавать показания приборов учёта холодного и горячего водоснабжения

20 октября 2025 12:43
183
До 20 числа каждого месяца включительно нужно передавать показания приборов учёта холодного и горячего водоснабжения через сервисы Сбера, Почты России или «Почта Банка».  До 25 числа – через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru,

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник».

Для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru. Сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн.

Через мобильное приложение тоже можно передавать показания, оплачивать счета и направлять обращения в компанию. Приложение доступно для скачивания:

- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

- App Store https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585.

С помощью чат-бота «РКС_Помощник» в Телеграм @Roscomsysru_bot абоненты могут передавать показания, привязывать лицевой счёт и подключать электронную квитанцию.

Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help.

«РКС-Самара» продолжают совершенствовать клиентские сервисы и благодарят абонентов за доверие. По всем вопросам можно обращаться в виртуальную приёмную через личный кабинет на сайте samcomsys.ru, звонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или посещать центры обслуживания клиентов (адреса офисов по ссылке https://samcomsys.ru/callcentadr).

 

Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
17 октября 2025, 16:08
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
631
«РКС-Самара» выпустили в Волгу более 200 000 мальков толстолобика
16 октября 2025, 10:08
«РКС-Самара» выпустили в Волгу более 200 000 мальков толстолобика
Молодь толстолобика любит прохладную воду, поэтому выпуск осуществляется во второй половине осени. Экология
355
Самарцев предупреждают: нет договора - нет воды
15 октября 2025, 11:57
Самарцев предупреждают: нет договора - нет воды
При смене владельца недвижимости новый собственник обязан предоставить в ресурсоснабжающую организацию документы о праве собственности и заключить договор на... ЖКХ
518

В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список