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Дмитрий Азаров поручил главам городов провести «воскресник» по уборке снега

15 января 2022 21:31
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Губернатор высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 

16 января в городах Самарской области пройдет «воскресник» по уборке снега. Соответствующее поручение дал главам городов Губернатор Дмитрий Азаров. 

За последние двое суток в регионе выпало рекордное количество снега. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 14 января в Самарском регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Значение предыдущего максимума превышено почти вдвое. В некоторых территориях было зарегистрировано выпадение 9,3 мм осадков.

Не прекратился снег и в субботу, 15 января. По всей территории Среднего Поволжья прошли обильные снегопады с метелями и порывистым ветром, на дорогах образовывались снежные заносы. 

Но особенную обеспокоенность у жителей городов вызвали дворовые территории и внутриквартальные дороги. Много жалоб на бездействие управляющих компаний поступило главе региона в социальных сетях.

Глава региона Дмитрий Азаров, внимательно реагируя на обращения людей, в субботу, 15 января, проехал по Самаре, оценил качество уборки снега в нескольких районах областной столицы и пообщался с жителями. «Убедился, что несмотря на организацию работ, сделано недостаточно», - отметил губернатор и высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 

По результатам проверки губернатор поручил главам принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и иных  мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели. Государственной жилищной инспекции региона Губернатор поставил задачу проконтролировать, как муниципалитеты организуют работу во взаимодействии с управляющими компаниями. 

Завтра, 16 января, глава региона работает в Тольятти, где проконтролирует, как организованы работы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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