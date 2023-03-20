Дмитрий Азаров поблагодарил работников сферы ЖКХ за ежедневный труд

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В понедельник, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров от имени всех земляков – жителей Самарской области – поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства за их ежедневный труд и поздравил их с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что работники отрасли ЖКХ своим талантом и трудом, своей ответственностью заслужили уважение и признательность. «Мы вместе с вами и с миллионами жителей Самарской области обустраиваем родную землю, что является большим счастьем. И нам это удается. В последние годы действительно сделано немало», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Начиная с 2019 года в регионе благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 649 общественных и 1265 дворовых территорий. Введено в эксплуатацию пять объектов водоснабжения в Сергиевском, Большечерниговском, Нефтегорском, Пестравском районах. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой более 15,3 тыс. человек. Еще четыре объекта начали работать на территории Безенчукского, Нефтегорского и Красноармейского районов в прошлом году.

Благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в регионе ведется масштабное строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений. Введены в эксплуатацию 7 объектов водоотведения: по одному в Сызрани, Октябрьске, Самаре, Отрадном, Похвистнево и два в Жигулевске. Это позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод в общем объеме почти на 60 миллионов кубометров ежегодно.

Многое было сделано в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня на территории региона эксплуатируется 8 мусоросортировочных комплексов, которые позволили достичь плановых значений показателей нацпроекта в полном объеме.

Стабильная работа налажена по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего за 9 лет реализации программы были проведены работы в 5642 домах, причем почти половину из них – 2423 МКД – обновлены за последние годы. Кроме того, в рамках реализации инвестиционных программ выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов электроснабжения. Продолжается процесс газификации сельских территорий.

«Все это делается, в первую очередь, вашими руками. Я вас сердечно благодарю за ваш труд, который не всегда заметен и не всегда получает должную оценку от жителей нашего региона. Когда что-то не так, когда непогода, либо авария – здесь вас точно все вспоминают. А когда все хорошо, не всегда люди успевают сказать спасибо. Подчас не замечают, как меняется наша область, наши города и села, быстро привыкают к новому уровню комфорта. Всем, кто не услышал слов благодарности, я говорю сегодня – спасибо от всех жителей Самарской области», – обратился Дмитрий Азаров к работникам ЖКХ, которые трудятся 24 часа 7 дней в неделю и всегда приходят на помощь.

Глава региона отметил, что многое еще предстоит сделать, чтобы повысить уровень комфорта в жилых домах, во дворах, общественных пространствах. «Я знаю, что мы с этой задачей справимся. У нас очень масштабные планы. В Послании Президента России прозвучала идея о том, что будет реализована новая программа и строительства, и реконструкции жилищно-коммунального хозяйства. 4,5 триллионов рублей будет дополнительно направлено на эти цели. А это ведь касается каждого жителя нашей великой страны и Самарской области. Нам предстоит с вами уже в этом году сделать и ввести в строй дополнительно объекты водоснабжения, которые должны создать условия поставки качественной питьевой воды для 65 тысяч жителей региона. Продолжим работу по строительству очистных сооружений. Мы уже провели большой объем работы, и еще больше нам предстоит сделать по этим направлениям. Это стало возможным благодаря прямой поддержке Главы государства Владимира Владимировича Путина», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что в этом году в Самарской области планируется благоустроить более 140 общественных территорий и около 270 дворов. «Это уже привычная для нас работа. И мы первыми в России поставили для себя срок окончания работ ежегодно до 1 сентября. И с удовольствием могу сказать, что большинство компаний и муниципальных образований именно в эти сроки с задачей справляются на протяжении всех последних лет, – отметил губернатор. – Нам действительно еще многое предстоит сделать для создания инженерной инфраструктуры, что очень важно, в том числе, и для привлечения инвестиций в наш регион, для создания новых предприятий, производств, создания новых рабочих мест и повышения уровня благосостояния жителей».

Как отметил глава региона, предстоит большая работа и по ремонту жилищного фонда, в том числе в исторической части областной столицы в рамках специальной программы, которая разрабатывается администрацией Самары.

«Уверен, объединив усилия, сообща мы сделаем многое, реализуем все намеченные планы. Этого требует время. Внутренняя мобилизация, которая сегодня есть в нашем обществе, во многом передается от наших бойцов, от наших защитников, которые, следуя своему гражданскому и мужскому долгу, с оружием в руках защищают мирное небо над нашей страной, над нашей Самарской областью. А мы здесь, на родной земле, должны Родину защищать своим ответственным трудом», – обратился к работникам сферы губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня особенно важно внимательно относиться к военнослужащим и их семьям: «Мы просто обязаны прийти на помощь. И вы знаете, какое единство сегодня есть в нашем обществе по поддержке и наших защитников, и их семей. Это невозможно делать по приказу, но по зову души. Я уверен, мы можем сделать так, чтобы эти семьи чувствовали почет и уважение, чувствовали нашу заботу каждый день. Чтобы отцы семей, наши защитники думали об одном – о приближении нашей Победы. Это – наша общая задача».

Дмитрий Азаров поблагодарил трудовые коллективы, которые перечисляют средства на приобретение дополнительной спецтехники, собирают гуманитарную помощь, оказывают поддержку фронту, закупая печки, электрогенераторы, инструменты. «Все это там крайне важно. Знаю об этом не понаслышке. И благодарность бойцов – безмерна, – подчеркнул руководитель области. – Они знают, что здесь, на самарской земле, о них не забывают ни на минуту: ждут, надеются, молятся и содействуют, чтобы каждый день Победа становилась ближе, а наши парни как можно быстрее вернулись с Победой домой».

Лучшим работникам отрасли губернатор вручил государственные и региональные награды. Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» было присвоено директору тольяттинской управляющей компании Игорю Брауну.

«В ведении нашей управляющей компании 85 объектов МКД, обслуживанием которых ежедневно занимаются более 350 человек. Больше всего внимания мы уделяем инженерным коммуникациям, кровле, ведь дома стареют, и оборудование в первую очередь требует пристального внимания. Участвуем в программах благоустройства, замены лифтов и многих других. Каждую неделю мы встречаемся с руководителями ТСЖ, с председателями Советов МКД, чтобы выслушать все чаяния, проблемы и совместно наметить пути их решения», – рассказал он.

«Ежесуточное, ежеминутное, ежесекундное внимание требуется на то, чтобы у людей был свет, отопление, холодная, горячая вода, чистые подъезды, чистый двор. Я считаю, если человек заходит в свой дом и ему комфортно, он никогда не жалуется, всего достаточно. Если человек жалуется, то что-то не так, и мы стараемся это исправить. Самая главная наша задача – это комфортное проживание наших жителей», – считает директор управляющей компании из Новокуйбышевска Ольга Енина. За заслуги в организации устойчивого и качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства она также удостоена Почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области».

За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, почетным знаком Губернатора «За служение людям» награжден начальник единой дежурно-диспетчерской службы Похвистнево Николай Неклюдов. «Хочу поблагодарить губернатора за внимание, которое уделяется нашему небольшому городу. За последних три года у нас простроен бассейн, ледовый дворец, сдали очистные сооружения, новое жилье. Для нашего города – это очень много. Это большая заслуга губернатора. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич», – обратился он к руководителю региона.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал тем, кто в прошлом году оказал помощь в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежном ДНР. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братскому Донбассу, оперативно приступили к активным работам, основываясь на пожеланиях и просьбах местных жителей. Всего было приведено в порядок более 80 объектов: дороги, школы, амбулатории, котельные, ДК, спортсооружения и многоквартирные дома.

Среди тех, кто помогал вести работы в Снежном – главный инспектор строительного контроля Фонда капитального ремонта Самарской области Олег Токарев. «В прошлом году мы отремонтировали 8 многоквартирных домов, где меняли крышу, отопление, восстанавливали социальные объекты, жизненно важную инфраструктуру города. Конечно, был проведен колоссальный объем работ. Благодаря команде специалистов совместно с местными жителями нам удалось выполнить все, что было запланировано. И, что важно, мы получили слова благодарности от людей», – рассказал специалист. За вклад в восстановление Снежного Дмитрий Азаров вручил ему почетный знак «За служение людям».

Глава региона выразил уважение и благодарность руководителям ТОСов, старшим по домам. Губернатор отметил, что своим ежедневным трудом они преображают мир вокруг себя.

«Хочется выразить благодарность всем, кто нам помогает в этом деле, – отметил председатель самарского товарищества собственников недвижимости по адресу проспект Ленина, дом 1 Владимир Фатеев. – Так сложилось по жизни, что большую и постоянную помощь нам оказывает Дмитрий Игоревич Азаров. Еще со времен, когда он был мэром Самары, он помогал в решении многих вопросов жителей самого большого дома, где в разные годы жили известные конструкторы авиационно-космической промышленности. И почти на каждом из 28 подъездов у нас есть информация о каждом выдающемся человеке и истории нашего города».

Дмитрий Азаров отметил: благодаря таким неравнодушным людям – старшим по домам, по подъездам, руководителям ТОСов – решается множество вопросов. «На вас выпадает огромная общественная нагрузка, и зачастую вы, показывая по-настоящему профессиональные отраслевые знания, помогаете разрешать очень сложные проблемы, позволяете выстраивать профессиональную коммуникацию с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. Огромное вам спасибо», – обратился губернатор. Напомним, Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи со старшими по домам, чтобы знать ситуацию на местах и оперативно решать самые проблемные вопросы.

«Нам предстоит сделать гораздо больше, чем мы делаем сейчас. Но мы совершенно точно на правильном пути, люди это оценивают, включаются в управление жилищным фондом, ведут общественный контроль. И мы отзываемся. Например, мы никогда такими темпами не проводили в регионе обновление лифтового хозяйства, – отметил Дмитрий Азаров. – Когда люди откликаются, мы становимся по-настоящему «соработниками». Такое совместное участие в обустройстве родной земли – это главная благодарность всем нам».

Фото: Дмитрий Бурлаков