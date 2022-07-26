Для получения возможности выиграть велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» осталось меньше недели

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До 31 июля жители Самарской области могут принять участие в акции «На дачу без долгов», которую проводит «ЭнергосбыТ Плюс». Среди клиентов, выполнивших условия акции будут разыграны 4 велосипеда.

Напомним, что акция «На дачу - без долгов!» проводится в Самарской области второй год. Для участия необходимо оплатить июньские квитанции за тепловую энергию и авансом внести платежи за летние месяцы (июль, август). Обязательным условием также является отсутствие задолженности за тепло. Акция продлится до 31 июля 2022 года.



«К акции уже проявили интерес несколько сотен жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. С каждым днем число участников растет. Итоги подведем уже в августе и вручим полезные подарки для активного отдыха в нашем красивейшем регионе!», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»